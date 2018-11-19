Hande Yener ve Demet Akalın’dan şok karar!

Önceki akşam Kıbrıs’ta sahne alan Hande Yener, ezeli rakibi Demet Akalın hakkında şok açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 19 Kasım 2018 16:30

Kıbrıs’ta sahne almadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel şarkıcı Hande Yener, ezeli rakibi olan Demet Akalın’ın kendisine açtığı davalar hakkında uzlaşma yoluna gitmek istemesi ile ilgili olarak gelen sorulara; “Bana da uzlaşma teklifi geldi. Karşılıklı ben de uzlaşmayı kabul ettim. Gerek yok mahkemeleri böyle konular ile meşgul etmeye” açıklamasında bulundu.

Aynı gece Antalya’da sahneye çıkan Demet Akalın, hayranları ile bir araya geldi. Sevilen şarkıları ve dansları ile kendine hayran bırakan Akalın ise “Antalya, İstanbul’a benzemiyor. İstanbul’a kış geldi burada hâlâ hava sımsıcak. Çok şanslısınız. Ateş bastı vallahi, açın klimaları” diyerek kendini dinlemeye gelenleri güldürdü.