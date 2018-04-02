Hande Yener de destek için Hatay'a gitti!

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'a giden ünlüler arasındaki en fazla dikkat çeken isim Hande Yener oldu.

Güncellenme 02 Nisan 2018 16:00

Türkiye'nin sınırlarını korumak için TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'daki bir sınır karakoluna giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki birçok ünlü isim Mehmetçik'le buluştu.

Hangi isimler gitti?

Aralarında Mustafa Sandal, Ajda Pekkan, Hande Yener, İbrahim Tatlıses, Seda Sayan, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu'nun da bulunduğu sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim Oğulpınar Sınır Karakolu'nu askerlerle bir araya geldi.

Hande’nin zaferi

Mehmetçik'e destek için giden ünlüler arasında en fazla dikkat çeken ise Hande Yener oldu. Son zamanlarda Demet Akalın ile yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Hande Yener'in Mehmetçik'le buluşan ekibin içinde yer alması "Hande'nin zaferi" olarak yorumlandı.

Demet Akalın ise ünlü isimlerin sınırda Mehmetçik' yaptığı ziyaret hakkında yorum veya paylaşım yapmadı.