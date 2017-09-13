Hande Soral ve İsmail Demirci nikah masasına oturuyor

İki yıldır birlikte olan Hande Soral ve İsmail Demirci, ekim ayında Kemer Country’de nikah masasına oturacak.

Güncellenme 13 Eylül 2017 21:55

Hava şartlarından dolayı henüz net bir tarih belirleyemeyen çift, evlilik hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

İkili, küçük bir davetli topluluğunun yer alacağı düğünün ardından, işlerinden dolayı balayına gidemeyeceklerini belirtti.

Tüm detaylarla yakından ilgilenen oyuncunun gelinliği A46, damatlık ise Serdar Uzuntaş-SerdarLondon imzası taşıyacak.

Soral, verdiği bir röportajda, “İsmail’i tanıdığım üçüncü günde ‘Bu adamla evleneceğim’ dedim ve bunu ona da söyledim. Evleneceğim insanı gördüğümde tanıyacağımı biliyordum. İsmail o adamdı” açıklamasını yapmıştı.

Soral ile meslektaşı İsmail Demirci yakın dostları ve aile arasında düzenlenen törenle ocak ayında nişanlanmış, sosyal medyadaki paylaşımlarının altına 'Söz mü' notunu düşmüştü.

NTV