Hande Erçel'in annesi kansere yenik düştü

Oyuncu Hande Erçel'in bir süredir kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel hayatını kaybetti.

Güncellenme 11 Ocak 2019 14:45

Oyuncu Hande Erçel'in uzun süredir hastanede kanser tedavisi göreb annesi Aylin Erçel’in sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi.

Geçen yılın son haftasında kanser tedavisi için hastaneye yatırılan Hande Erçel’in annesi kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. İki gün önce durumu ağırlaşan anne Aylin Erçel’in sabaha karşı vefat ettiği öğrenildi.

Hande Erçel, bir dergiye verdiği röportajda annesine donör olacağını söylemişti.

Hande Erçel, annesinin sağlık durumu hakkında, "Güzel gidiyor her şey yolunda. İnşallah bir aksilik olmaz. İyileşme sürecine geçtik" açıklamasında bulunmuştu.