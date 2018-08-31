Hande Erçel'i hakkında flaş iddia!

Esra Sönmezer, Hande Erçel'in güzellik yarışmasında birinci seçilmesine kendisinin neden olduğunu söyledi.

Güncellenme 31 Ağustos 2018 15:57

Vatan Gazetesi Magazin Müdürü Gülşen Yüksel Salt ile Posta Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı'nın sunduğu “2. Sayfa” programına konuk olan Esra Sönmezer, Hande Erçel hakkında bir gerçeği deşifre etti.

Güzel oyuncu Hande Erçel hakkındaki haberleri gören Esra Sönmezer, Hande Erçel’in katıldığı güzellik yarışmasında seçilmesinin sebebinin kendisi olduğunu, yarışmada jüri olduğunu ve Erçel’in seçilmesi için ısrar ettiğini söyledi.

“İlla Hande olsun” bastırdığını dile getiren Sönmezer, Hande Erçel’in zaten birinci olduğunu, o dönemde bir kanalda magazin programı yaptıklarını, tacıyla programa konuk olduğunu, daha sonra bir iki aya magazin programı sunduğunu, daha sonra birden ortadan kaybolduğunu ve dizilerde oynamaya başladığını söyledi.