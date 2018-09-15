Hande Erçel ve Murat Dalkılıç neden ayrıldı?

Hande Erçel, yeterli manevi destek alamadığı sevgilisi Murat Dalkılıç'tan ayrıldı.

Güncellenme 15 Eylül 2018 10:50

Bir yıla yakındır aşk yaşayan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç çifti ilgisizlik ve ihanet nedeni ile bitti. Magazin gündeminde yer alan iddialara göre, annesinin rahatsızlığı nedeni ile zor günler yaşayan Hande Erçel, Murat Dalkılıç’tan yeterli manevi desteği göremedi.

Hande, Murat’ı hayatından çıkardı

Bu yaşananlardan sonra Erçel, özel hayatından Murat Dalkılıç’ı çıkardı. Buna göre, Erçel ve Dalkılıç artık arkadaş olarak da görüşmeyecek. Genç oyuncunun yakın çevresi ise, Hande Erçel’in kendisini tamamen annesine adadığını, Murat’la ilişkisini bitirdiğini ve tekrar barışmalarının söz konusu olmadığını söyledi.

Sahneye yalnız çıkmıştı

Murat Dalkılıç, geçen çarşamba akşamı Levent’teki La Boucherie’de sahneye çıkmış, Hande Erçel’in gecede olmaması dikkat çekmişti. Dalkılıç sahne sonrası mekandan ayrılırken muhabirlerin ayrılık ile ilgili sorularına da yanıt vermemişti.

Evlilik teklifi etmişti

Öte yandan TV8’deki ‘Gel Konuşalım’ programının haberine göre; Murat Dalkılıç 10 aydır aşk yaşadığı oyuncu Hande Erçel’e evlilik teklif etmiş, Hande Erçel ise teklifi kabul etmemişti.