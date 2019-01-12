Hande Erçel, annesinin acısına daha fazla dayanamadı

Hande Erçel, annesi Aylin Erçel'in vefatı üzerine fenalık geçirdi. Murat Dalkılıç da Erçel'e destek için evine gitti.

Güncellenme 12 Ocak 2019 13:13

Son zamanlarda kanser tedavisi görmek üzere hastanede bulunan Hande Erçel’in annesi Aylin Erçel, dün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Hande Erçel acıya dayanamadı

Cumartesi Sürprizi programının haberine göre, annesinin vefatı ile sarsılan Hande Erçel, yaşadığı acıya dayanamayarak hastaneye kaldırıldı.

Hande Erçel ne demişti?

Daha önce bir dergiye annesinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Hande Erçel, "Güzel gidiyor her şey yolunda. İnşallah bir aksilik olmaz. İyileşme sürecine geçtik" demişti. Öte yandan Hande Erçel, kök hücre naklinde annesine donör olacağını açıklamıştı.

Murat Dalkılıç destek için Erçel’in yanında

Murat Dalkılıç, şu an Hande Erçel'in evinde ona destek olmak için bulunuyor.