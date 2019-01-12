Hande Erçel, annesinin acısına daha fazla dayanamadı
Hande Erçel, annesi Aylin Erçel'in vefatı üzerine fenalık geçirdi. Murat Dalkılıç da Erçel'e destek için evine gitti.
Son zamanlarda kanser tedavisi görmek üzere hastanede bulunan Hande Erçel’in annesi Aylin Erçel, dün sabaha karşı hayatını kaybetti.
Hande Erçel acıya dayanamadı
Cumartesi Sürprizi programının haberine göre, annesinin vefatı ile sarsılan Hande Erçel, yaşadığı acıya dayanamayarak hastaneye kaldırıldı.
Hande Erçel ne demişti?
Daha önce bir dergiye annesinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Hande Erçel, "Güzel gidiyor her şey yolunda. İnşallah bir aksilik olmaz. İyileşme sürecine geçtik" demişti. Öte yandan Hande Erçel, kök hücre naklinde annesine donör olacağını açıklamıştı.
Murat Dalkılıç destek için Erçel’in yanında
Murat Dalkılıç, şu an Hande Erçel'in evinde ona destek olmak için bulunuyor.