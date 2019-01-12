Hande Erçel annesini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kansere yenik düşerek hayatını kaybeden annesi bugün toprağa verildi.

Güncellenme 12 Ocak 2019 18:19

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in uzun zamandır kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel, dün hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetmişti.

Hande Erçel ayakta durmakta zorlandı

Annesinin ölümü ile adeta sarsılan Hande Erçel zor zamanlar geçirirken sevenleri ve hayranları binlerce başsağlığı mesajı gönderdi. Hayata veda eden Aylin Erçel, Zincirlikuyu Camii'nde toprağa verildi. Burada taziyeleri kabul eden Hande Erçel’in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Arkadaşları teselli etti

Acı gününde Hande Erçel’i birçok arkadaşı yalnız bırakmayarak teselli etti. Aylin Erçel'in cenazesine Murat Dalkılıç, Bestem Su Özdemir, Tolga Sarıtaş, Tolgahan Sayışman, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler katıldı.

Murat Dalkılıç’tan açıklama

Aylin Erçel’e rahmet dileyen Murat Dalkılıç, "Allah rahmet eylesin, güzel bir melek göçtü. Allah huzura kavuştursun" sözleri ile üzüntüsünü dile getirdi.