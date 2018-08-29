Hande Ataizi'nden Mehmet Ali Erbil'e sert sözler

Hande Ataizi, Mehmet Ali Erbil’in "Çocuklu kadınla evlenmem, benimkiler bana yeter" sözlerini eleştirdi.

Güncellenme 29 Ağustos 2018 10:54

"Çocuklu kadınla evlenmem, benimkiler bana yeter" diyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’e Hande Ataizi’nden cevap geldi.

Kanal D’de “4 Kadın Zamanı” adlı programda konuşan Hande Ataizi, Erbil’in sözlerini eleştirdi. Hande Ataizi, "Mali'yi severim. Ama aklı başında kim onunla evlenir ki zaten" dedi.

Verdiği röportajda, "Yeniden evlenirseniz nasıl biri olur?" sorusuna cevap veren Erbil, "Büyük konuşmayayım ama çocuk sahibi olmasın. Benimkiler bana yeter. Bu yaşımdan sonra bir de çoluk çocukla uğraştırmasın beni. Benden olabilir ama o ayrı. Bugün evlensem yine çocuk yaparım. Ama aşk başka bir konu. O zaman işler değişiyor. Dediğin lafları yiyebilirsin de. Normalde hiç beğenmeyeceğim bir kadına da aşık olabilirsin. Belki kadın pavyondan çıkacak tövbe yarabbi. Bilemeyiz. Ama kendini beğenmiş, sonradan görme bir kadın olmasın. Güldürmeyi hep benden beklemesin, o da beni güldürsün" dedi.

Mehmet Ali Erbil, Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, Nergis Kumbasar, Sedef Altuntaş ve Tuğba Çoşkun'la evlendi ve 3 çocuğu var.