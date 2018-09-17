Hande Ataizi'nden ilginç talep!

Hande Ataizi, boşandığı eşi Benjamin Harvey’in soyadını almak için dava açtı.

Güncellenme 17 Eylül 2018 09:30

Mart ayında Benjamin Harvey’den boşanan Hande Ataizi, eşinin soyadını kullanmak için dava açtı. Hande Ataizi, çocuğunun etkilenmemesi için boşandığı eşinin soyadını kullanmak istiyor.

Ne zaman evlendiler?

Sabah’ın haberine göre, Hande Ataizi, 8 Eylül 2012'de evlendiği gazeteci Benjamin Harvey'le, 6 Mart 2018'de anlaşmalı olarak boşanmıştı. Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde görülen davada mahkeme tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar vererek, 4 yaşındaki müşterek çocuğun velayeti Hande Ataizi'ne vermişti. Mahkeme ayrıca müşterek çocuk için babanın ayda bin 500 dolar iştirak nafakası ve Hande Ataizi'ne tazminat ödenmesine de hükmetmişti.

Eşinin soyadını almak istiyor

Boşanma davası sonrasında, eski eşinin soyadını kullanmak istediğini belirten Hande Ataizi, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye dilekçe sunan Ataizi, "Harvey" soyadının kimliğinden çıkarılmasıyla ticari olarak zarar göreceğini ve gereksiz zaman kaybı yaşayacağını belirtti. Ayrıca çocuğunun bu durumdan etkilenmemesi için Benjamin Harvey'nin soyadını kullanmak istediğini belirten Hande Ataizi'nin talebi sonrası açılan dava, ilerleyen günlerde görülecek.