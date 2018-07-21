Hamileyken nasıl ayakkabılar giyilmeli?

Hamilelik sürecinde bel üzerindeki yükün artmasına bağlı olarak tercih edeceğiniz ayakkabılarda ona göre olmalıdır.

Güncellenme 21 Temmuz 2018 14:21

Uzmanlar, hamilelik döneminde bel ağrılarının artmasının tamamen normal olduğunu ancak bu ağrılardan daha az etkilenmek için ayakkabı tercihinin çok önemli olduğunu belirtiyor. Bu süreçte ne çok yüksek ayakkabılar ne de tamamen düz taban ayakkabılar giyin. Bacaklarınızda varis sorunu varsa dolaşımı hızlandırmak için soğuk su masajı yapabilirsiniz. Uzun süre ayakta kalınması ve uzun süre oturmamak yatar pozisyondayken de ayaklarınızı yukarıya kaldırın ve düzenli egzersiz yaparak rahatlamanızı sağlayabilirsiniz hamilelikte en çok gelen şikayetlerden birisi de ayakların şişmesidir. Bu soruna karşı ayaklarınızı oturduğunuz yerden biraz daha yükseğe koyup dinlenebilirsiniz.

En çok hangi bölgelerde çatlak oluşur?

Hamilelikte kadınların en büyük korkulardan birisi de tabi çatlaklar, bu çatlaklar özellikle göbek, göğüs ve kalça bölgelerinde kendini gösterir. Bu çatlaklarının oluşumunu tamamen önlemek mümkün değildir ancak bazı kısa önlemlerle birlikte çatlakların önüne geçebilir veya derecesini azaltabilirsiniz. Hamileliğin son aylarında nefes almakta zorluk yaşamanız gayet normal olan durumlardan birisiniz. Rahmin büyümesiyle birlikte akciğerlere baskı yapması olasıdır. Daha iyi nefes alabilmek için vücudunuzu daha dik duruma getirin.

Uzmanlar hamileliğin ilk dönemlerinde ve ilerleyen dönemlerinde mide bulantısı sorunun normal olduğunu ancak bazı yollarla bunu en aza indirebileceğiniz ifade ediyor. Mide bulantısı yaşandığı dönemlerde az az ve sık sık yemek yenilmeli. Ve yenilecek yemeklerin çok yağlı ve yoğun baharatlı olmamasına dikkat edilmelidir.