Hamilelikte yüksek ateş yaşıyorsanız dikkat!

Gebelik sürecinin başlaması ile birlikte vücutta meydana gelen değişiklikler başka sorunların varlığına işaret edebilir.

Güncellenme 28 Şubat 2019 12:27

Hamilelik sürecinde grip, enfeksiyon ve ateş gibi sorunlar görülebilir. Normal durumlarda evde kendi imkanlarınızla ateşinizi düşürebilirken hamilelik sürecinde ateşe neden olan hastalık bebeğe de zarar verme ihtimalini göz önünde bulunduracağınızdan bir hekime danışmak gerekir. Ateşinizin 37,5 üzerine çıktığını fark ettiğiniz anda doktorunuza mutlaka danışın.

Ateş neden yükselir?

Hamilelik sürecinde ateşin yükselmesinin altında çeşitli nedenler bulunur. Bunların çoğu genellikle vücutta oluşan enfeksiyonlardır. Özellikle gribal, idrar yolu ve üst solunum enfeksiyonları vücut ısısının yükselmesine neden oluyor.

Sıcak basması ile ateş aynı mı?

Hamileliğin ortaya çıkması ile birlikte hormonlarda bir takım değişiklikler kendini gösterir. Bu değişiklikler bazen sıcak basması, ani terleme, aşırı ısınma veya bunalma olarak kendini gösterir. Bu durum ateşinizin yükseldiği anlamına gelmez ve çoğunlukla bir saatten fazla sürmez. Bu durumlarda ateşinizi ölçmeniz ve ateşinizin yükselmediğini fark etmek gerekir uzun süreli bir sıcak basması söz konusu ise mutlaka doktorunuza danışın.

Bebeğe zararı var mı?

Ateşte görülen yükseklikler başlı başına bebeğe zarar veren bir durum değil ancak yüksek ateşe neden olan şey bebek için zarar teşkil edebilir.

Yüksek ateşte ne yapılmalıdır?

Öncelikle ateşe neden olan sorunun iyi tespit edilmesi gerekir. Bunun içinde mutlaka uzman bir hekime danışmak gerekir.