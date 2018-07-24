Hamilelikte unutkanlığın nedenleri!

Hamilelik sürecinde hormonal değişiklikleri, stres gibi etkenler anne de unutkanlığın yaşanmasına neden oluyor.

Güncellenme 24 Temmuz 2018 11:26

Gebelik sürecinde bir anne adayının en sık karşılaştığı sorun elbette unutkanlık ve dalgınlıktır. Öyle bir hal alır ki zaman zaman kendi numarasını bile unutabilir. Bu süreçte yaşanan bu unutkanlıklar genellikle hormonal değişikliklerden kaynaklanıyor. Gebelik sürecinde böyle olmasının nedeni beyin hücrelerinin hacminde ciddi oranda bir azalma görülür.

Gebelikte unutkanlığa karşı neler yapılmalıdır?

Not alın. Eğer hatırlamanız gereken şeyler önemli ise gözününüz önüne unutmamanız veya size hatırlatması açısından not alın.

Not alabileceğiniz bir elektronik cihazınız olsun. Böylece kağıt kargaşasının önüne geçilmiş olur.

Hatırlamanız gereken iş yüklerini azaltın. Geçici bir süre olarak üzerinizdeki sorumlulukları azaltın.

Unutkanlığınızla dalga geçebilirsiniz böylece sizi motive edecek ve moralinizin bozulmasının önüne geçecektir.

Unutkanlık süreci doğum sonrasında da bir kaç haftalık periyodlarda devam edecektir.

Gebelik süreci ve sonrası unutkanlık çalışmaları ne yazık ki belirsizlik gösteriyor. Bazı anne adayları hem gebelikte hem de doğum sonrasında 1 yılı aşkım unutkanlık yaşayabiliyor. Bu durumu artıran ve tetikleyen durumlar, uyku düzensizlikleri, kaygı ve stres gibi etkenlerdir. Tüm bunlara rağmen bazı kadınlarda da unutkanlığa dair ne gebelik öncesinde ne de gebelik sonrasında bir fark görülmemiştir.