Hamilelikte pozitif olmanın önemi

Yapılan araştırmalar anne adaylarının hamilelik sürecinde düşünme tarzının bebeğinin gelişimi üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olduğu açıklandı.

Güncellenme 09 Ağustos 2018 15:17

1862 kadının katıldığı ve 14 araştırma yapıldığı projede anne adaylarının bebekleri hakkında düşüncelerinin nasıl olduğu ve bebekleri nasıl etkilediği üzerine yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre elde edilen sonuçlara göre bebekleri dünyaya geleceği için mutlu olan ve onlarla pozitif bir etkileşim içerisinde olan anne adaylarının çocuğun gelişimi üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu ortaya çıktı. Diğer bir yandan hamileyken çocuğunu bir birey olarak benimsemeyen anne adaylarının bebeklerinin gelişiminde de ciddi sorunlar olduğu ortaya çıktı.

Araştırmadan sorumlu olan Sarah Foley ise konu ile ilgili olarak “Araştırmalarımıza göre ebeveyn ve çocuk ilişkisi çocuğun gelişimi ve öğrenme kabiliyeti için çok önemli. Bu yüzden ebeveynin ilerleyen zamanlardaki davranışlarına dair ipucu elde etmek için hamilelik döneminde sergilenen davranışlar da gözlemlenmeli.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu araştırma bir yanda düşünme gücünün büyük bir etkisi olduğunu ortaya koyarken diğer bir yanda ise bu konu hakkında kesin yargılara varmak için daha fazla araştırma yapmak gerektiği düşünülüyor.