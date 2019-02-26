Hamilelikte karın ağrısının nedenleri

Hamilelikte yaşanan karın ağrısını neden kaynaklanır? Bazen karın ağrısı ve sertleşme neden olur? Uzmanlar tüm bu sorunların cevaplarını verdi.

Güncellenme 26 Şubat 2019 14:03

Hamilelik sürecinde yaşanan karın ağrıları çeşitli nedenler dolayı meydana gelir. Bebeğin rahimde oluşmaya başlaması ile vücutta çeşitli değişimler meydana gelir. En fazla da karın bölgesi ile birlikte iç organlar bu değişimden etkilenir.

Karın ağrısı normal mi?

Gebeliğin ilk haftalarında adet ağrısına benzer bir karın ağrısının yaşanması gayet normaldir. İlerleyen süreçlerde ise çeşitli nedenlerden dolayı karın ağrısı yaşanır.

Karın ağrısı neden olur?

Gebelik sürecinde yaşanan çeşitli nedenlerden ortaya çıkan karın ağrısı aşağıdaki durumlarda zararsız olarak görülür.

Yerleşme ağrısı

Bebek rahme yerleşirken ve tutunmaya çalışırken ufak tefek karın ağrıları görülebilir ve bu genellikle yerleşme ağrısı olarak adlandırılır. Genellikle hamileliğin öğrenilmeden önce yaşanan bu ağrılar adet ağrısı ile birlikte karıştırılabilir.

Sindirim sorunları

İlerleyen hamilelikle birlikte mide ve bağırsaklar da hormonların değişmesinden ve bebeğin rahim içerisindeki hareketinden etkilenirler. Hamilelikle birlikte yükselen progesteron hormonu bağırsak hareketlerinde yavaşlama ve gaz, kabızlık gibi sorunların yaşanmasına neden olur.

Bağların ve kasların gerilmesi

Rahmin üst kısmında bulunan ve kasıklara doğru uzanan yuvarlak kas bapları rahimin büyümesine bağlı olarak gerilme ve esneme sırasında ağrıların yaşanmasına neden olur. Bu dokular özellikle yatakta pozisyon değiştirirken, öksürürken ve hapşırırken ağrıların yaşanmasına neden olur.

Stres

Psikolojik gerginlikle birlikte devamlı olarak süren stres de vücutta gerginliklere sebep olur ve bu durum sindirim sistemini dahi etkileyebilir. Tüm bu gerginliklere bağlı olarak hamilelikte yaşanan karın ağrısı normal kabul edilmektedir.