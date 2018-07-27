Hamilelikte kalsiyum ne kadar önemli?

Hamilelik sürecinde bebeğin ve annenin sağlığı açısından kalsiyum büyük bir yere sahip. Peki ne kadar kalsiyum almak gerekir?

Güncellenme 27 Temmuz 2018 14:09

Bebeğin diş, iskelet ve kemik yapısının güçlü olması açısından kalsiyum büyük bir önem taşıyor. Anne hamilelik boyunca yeterli kalsiyum almadığında annenin kalsiyum rezervlerini tüketiyor. Günlük ihtiyacımız olan kalsiyum miktarın biraz daha fazlasını hamilelik sürecinde almak gerekiyor.

Ne kadar kalsiyum alınmalı?

Hamilelik süreci ile birlikte anne adayının alması gereken kalsiyum miktarı 1000 mg yani 1 gr’dır. Yapılan tahliller sonucunda düşük çıkan kalsiyum miktarını doktorunuzun önereceği miktarda takviye alarak açığı kapatabilirsiniz. Ancak günlük besinlerle de ihtiyacınız olan kalsiyumu alabilirsiniz.

Hangi besinler tüketilmeli?

Süt: 100 ml süt içerisinde ortalama 125 mg kalsiyum bulunmakta bu neden kalsiyum açısından son derece zengin bir kaynaktır. Birçok kişide süt sindirin sorunlarına neden oluyor bu nedenler her gün kalsiyum ihtiyacını sütten karşılamak yerine başka kaynaklara da başvurabilirsiniz.

Yoğurt: Bir su bardağı yoğurt içerisinde 250 mg kalsiyum bulunuyor. Hamilelik sürecinde her gün 1 kase yoğurt tüketmeye özen göstermek gerekir. Mutlaka yoğurt tercihinde ilk tercihiniz ev yoğurdu olmalı.

Beyaz peynir: 30 gram yani 1 dilim peynir içerisinde 100 mg kalsiyum bulunuyor.

Badem ve fındık: vitamin ve mineral açısından çok derece faydalı olan kabuklu yemişlerin başında fındık ve badem geliyor. Her gün 1 avuç tüketildiğinde 50 mg kalsiyum alırsınız.

Kuru bakliyat: Kalsiyum içeriği bakımından zengin olan bakliyatları özellikle hamilelik sürecinde mutlaka diyetlerinize eklemelisiniz.

Tahin ve pekmez: Sağlıklı tatlı arayışı içerisinde olan anne adaylarına önerilebilecek en iyi alternatif kalsiyum açısından zengin olan tahin pekmez ikilisi olmaktadır. 100 gr pekmez içerisinde 400 mg ve 100 gr tahin içerisinde ise 440 mg kalsiyum bulunuyor. Her gün bir kaç kaşık tahin pekmez içerek ihtiyacınız olan kalsiyum miktarını karşılayabilirsiniz.

Yeşil sebzeler: yeşil yapraklı sebzeler içerisinde yüksek oranda kalsiyum bulunuyor. Özellikle taze yeşil sebzeler çiğ olarak tüketildiğinde kalsiyum ihtiyacı açısından büyük bir yere sahip oluyor. Ancak çiğ tüketildiği zaman mutlaka iyi yıkanmış olmasına dikkat etmek gerekir.