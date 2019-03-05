Hamilelikte kahve zararlı mı?

Hamilelik döneminde kafein tüketmenin bebek ve anne açısından bir zarar var mıdır?

Güncellenme 05 Mart 2019 13:59

Hamilelik sürecine girme ile birlikte beslenme düzeninde de bir takım değişiklikler meydana gelir ve pek çok şeye dikkat edilir. Peki kahve tüketmenin herhangi bir zararı bulunuyor mu?

Günlük ne kadar kafein alınabilir?

Pek çok içecekte, gıda da ve atıştırmalıkta bulunan kafeinden tamamıyla uzak durmak mümkün değil. Her gün belli miktarda kafein tüketmenin sağlık açısından bir zararı bulunmuyor. Yapılan araştırmalar günlük 200 mg kadar kafeinin bir sakıncası olmadığını ifade ediyor.

Anne üzerinde etkileri nelerdir?

Hamilelik süreci hormonlar açısından da büyük değişikliklerin meydana geldiği zamanlardır belli miktar kafeini vücut tolere edebilir. Hamilelik öncesi kafeinle ilgili bir sorun yaşamayan anne adayı hamilelikle birlikte kahvenin kokusuna ve tadına katlanamayacak hale gelebilir.

Kafeini hala tolere edilebileceğini düşünüyorsanız bir fincandan yana sıkıntı olmaz. Ancak bilinmesi gerek ki kafein bir ilaçtır ve yan etkileri olabilir.

Uyarıcıdır

Kalp atış hızı ile birlikte kan basıncında ciddi yükseklikler meydana getiri. Ayık ve enerji dolu olmanızı sağlar fazla alındığı takdirde kaygı ile birlikte titremelerin başlamasına neden olur.

İdrar söktürücüdür

Suyun vücuttan atılmasını sağlar. Daha fazla tuvalet ihtiyacının olmasını sağlar. Ancak belli oranda tüketildiğinde dehidrasyona neden olmaz.

Bağımlılık yapar

Düzenli olarak vücuda alınan kafein bağımlılık yapar. Bir anda bırakılması halinde baş ağrısı, sinirlilik ve yorgunluk gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olur.