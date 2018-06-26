Hamilelikte epilasyon yapılır mı?

Gebelik öncesi lazer epilasyona başlamış olan anne adayı gebelikle birlikte devam edebilir mi?

Güncellenme 26 Haziran 2018 18:17

Hamilelikle birlikte hormonlarda değişimler ortaya çıkmaktadır ve anne adayları genellikle tüylerin artışından şikayet etmektedirler. Küçük tüyler bile kalınlaşma gösterebilir ancak doğumla birlikte büyük bir kısmı kendiliğinden yok olur. Buna bağlı olarak lazer epilasyonun doğum sonrasına bırakılmasında fayda vardır.

Gebelik sürecinde yapılacak epilasyon yöntemleri zayıf kılların güçlenmesine de neden olabilmektedir.

Epilasyon türleri bebek sağlığı açısından herhangi bir zarara neden olduğu henüz ortaya çıkmamıştır ancak dökülecek kılların güçlenmesine neden olacağı için bu dönemde bu yöntemlere başvurulması pek önerilmemektedir.

Hamileyken yaptırılabilir mi?

Lazer epilasyonda kullanılan ışınların herhangi zararı olduğu bu zamana kadar ispat edilmemiştir. Verilen ışın sadece işlemin yapıldığı alana etki etmektedir yani etki alanı sadece birkaç milimetre ile sınırlıdır. Buna bağlı olarak anne karnı içerisindeki bebeğe ulaşıp zarar vermesi pek mümkün değildir.

Gebelikte cilt rengi

Gebelikle birlikte gerek koltukaltı bölgesinde gerekse genital bölgede renk koyulaşması meydana gelebiliyor. Lazer gibi işlemlerle birlikte de bu koyulaşmalar artmaktadır bu da yapılan işlemin verimliliğini azaltmaktadır. Tüm bu nedenlere bağlı olarak gebelik sürecinde istenmeyen tüylerle mücadeleyi geleneksel yöntemlerle devam ettirmek en sağlıklı çözüm olacaktır. Bu süreçte mücadeleye ara vermek en doğru karardır ve gebelik sonrasında işleme istenildiği başlanabilir. Doğum meydana geldikten 6 hafta sonra gebelikle ilgili olan tüm hormonlar vücuttan çekilmektedir ve vücuttaki kıl dengesi eski haline dönecektir. Bu döneme girdikten sonra devam etmek uygun bir karar olacaktır.

Gebe olduğunu fark eden ve lazer epilasyon giden bir anne adayının herhangi bir tedirginliğe girmesine gerek yoktur.