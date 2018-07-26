Hamilelikte çatlakların önüne nasıl geçilir?

Gebelikle birlikte vücutta bir takım değişiklikler de beraberinde geliyor. Özellikle karın bölgesinde ciddi çatlaklar oluşabiliyor.

Güncellenme 26 Temmuz 2018 15:39

Hamileliğin ilerlemesi ile birlikte çatlaklar da oluşmaya başlar. Bu süreçte salgılanan hormonlarda cildin yapısı üzerinde etkileri bulunuyor. Özellikle hamileliğin son 3 ayında gerilen karında gözle görülen beyaz çizgiler ortaya çıkmak.

Çatlak önleyici yöntemler

Gebelikte çatlak oluşumunun önüne geçmek için neler yapılması gerektiğini uzmanlar sizler için yazdı. Dikkatli olarak ve bir takım önlemlerle birlikte çatlaklarının oluşumunu azaltabilirsiniz.

Sağlıklı beslenin

Hamilelik sürecini rahat ve sorunsuz geçirmek için en önemli kural tabi ki sağlıklı beslenmek. Vücut işlevlerini uygun şekilde yerine getirmesi için gerekli olan vitamin, mineral ve proteinleri yeteri kadar alması gerekir. Çatlaklarının oluşumunu azaltmak hatta önüne geçmek için sağlıklı beslenmeye özen göstermek gerekir.

Sağlıklı beslenen anne adayları fazla kilo almanın önüne geçer ve ani kilo değişimlerine bağlı çatlakların önüne geçebilirsiniz. Gebelik sürecinde kontrollü kilo alınarak çatlak oluşumunun önüne geçebilirsiniz.

Egzersiz yapın

Gebelikte sağlıklı beslenmek kadar önemli olan bir başka şey ise egzersiz yapmaktır. Egzersiz hem psikolojik hem fizyolojik açıdan çok önemlidir ve bebeğin gelişimi açısından da büyük bir yere sahiptir.

Bol su için

Vücutta bulunan çatlaklar genetiktir ve bunu ortadan kaldıracak bir bilimsel yöntem ne yazık ki henüz yok. Ancak cilt sağlığı açısından su büyük bir önem taşımakta. Su cildin esnekliği için önemli olup, çatlaklara karşıda direnç taşımaktadır.

Bakım ürünleri kullanın

Piyasada gebelik sürecinde çatlak oluşumunun önüne geçmek için pek çok ürün bulunuyor. Aynı şekilde doğal karışımlar içerisinde de güvenilir olanları uzman tavsiyesinden yola çıkarak kullanabilirsiniz.