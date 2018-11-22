Hamilelikte bunları tüketin!

Hamilelik sürecinde hem bebeğin sağlığı hem de annenin sağlığı için gerekli olan vitamin ve mineral dengesi çok önemli.

Güncellenme 22 Kasım 2018 15:51

Hamileliğin başlaması ile birlikte bazı rahatsızlıklarda beraberinde gelir ve bazı yiyecekler konusunda sıkıntılar yaşanabilir. Hamilelik her şeyi yemek anlamına da gelmiyor sıkıcı diyetler yapmak da anlamına gelmiyor. Bu süreçte sağlıklı olarak kilo almak için doğru ve dengeli beslenmek çok önemlidir.

Kalsiyum

Yetişkin bir kadının alması gereken günlük kalsiyum miktarı 1000 mg’dır. Gün içerisinde kalsiyumun büyük bir miktarı süt ve süt ürünlerinden karşılanır. 1 bardak yoğurt veya 1 bardak süt içerisinde ortalama 300 mg kalsiyum bulunur. Başka kalsiyum bulunan besinler ise peynir, portakal ve brokolidir.

Demir

Aneminin önüne geçmek ve güçsüz hissetmemek için kan içerisinde demir bulunması çok önemlidir. Demir eksikliği yaşamamak için bol miktarda yeşillik, tahıllı gıdalar ve et ürünleri tüketme gerekir. Günlük tüketilen besinler içerisinde yeterli miktarda demir alınmıyorsa demir takviyesi alınmasında fayda var.

Folik asit – Folat

Folat ve B vitamini hamilelik sürecinde çok derece önemlidir. Doğum kusurlarının önüne geçmek ve bebeğin sağlığı için oldukça önemlidir. Günlük olarak alınması gereken folat miktarı 1000 mg’dır. Folat bakımından zengin olan besinler, çilek, kavun, portakal ve yeşil yapraklı sebzelerdir.

Protein

Günlük alınması gereken protein miktarı 75-100 gramdır. Bebeğin gelişimi için son derece önemli olan protein kuruyemiş ve et içerisinde yüksek oranda bulunur. Kaliteli bir protein için biftek iyi bir tercihtir.

Su

Hamile iken su tüketimine dikkat etmek gerekir. Günlük alınması gereken su miktarı 8 bardaktır. Ancak hamilelik sürecinde bu miktar biraz daha artabilir.