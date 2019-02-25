Hamilelikte bu besinleri mutlaka tüketin!

Gebelik sürecinde gerek annenin gerekse bebeğin sağlıklı gelişimi için bu besinleri mutlaka tüketmek gerekir.

Güncellenme 25 Şubat 2019 15:59

Bazı besinler hamilelik sürecinde tüketilerek hem kendi sağlığınızı hem de bebeğin sağlığını koruyabilirsiniz.

Brokoli

İçeriğinde bol miktarda C vitamini, kalsiyum ve folik asit içeren brokoli, tüm bunların yanı sıra lif açısından da oldukça zengindir ve hastalıklara karşı savaşır.

Mercimek ve kuru fasulye

Hamilelik sürecinde günlük 10 gr’dan fazla protein tüketmek gerekir. Protein bakımından zengin olan kuru fasulye ve mercimek, lif bakımından zengin olması açısından kabızlıkla da mücadele ediyor.

Süt

Hamilelik sürecinde vücudun kalsiyum ihtiyacı 2 katına çıkar. Süt de kalsiyum açısından son derece zengindir.

Muz

Potasyum açısından zengin olan muz, bol miktarda da enerji verir. Mide bulantısına yaşanmanın önüne geçer.

Peynir

Kalsiyum ihtiyacını karşılayan bir diğer besin ise peynirdir.

Yağsız et

Hamilelik sürecinde demire olan ihtiyaç normal zamanlara göre iki katına çıkar. Kırmızı et de demir açısından son derece zengindir.

Yumurta

Et bakımından eksik beslenen kişiler yumurta tüketerek protein ihtiyacını karşılar.

Portakal

Lif bakımından zengin olan portakal, C vitamini ve folik asit açısından da son derece zengindir.

Kavrulmamış kuruyemiş

Omega 3 ve 6 bakımından zengin olan fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişler, bebeğin beyin gelişiminde önemli oranda etkiliyor.

Kuru meyve

Açlık olduğunda veya tatlı krizi başladığında kayısı, incir ve erik gibi kuru meyveler tüketilebilir.