Hamilelikte bu besinleri mutlaka tüketin!

Anne adayları gebelik döneminde bebeklerin daha sağlıklı gelişimini tamamlayabilmeleri için belli bir takım mineral ve vitaminleri almaları gerekir.

Güncellenme 16 Temmuz 2018 22:59

Gebelik öncesi ve sürecinde her anne baba sağlıklı olarak bebeklerini kucaklarına almak isterler. Sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek için anneler hangi besinleri ne kadar almaları gerekir?

Gebelikte folik asit alımı

Folik asit desteği hamilelik planlanmadan önce ve hamilelik öğrenildiği zaman alınması gerekir. Kan yapımını destekleyen bir yapıya sahip olan ve sinir sistemini geliştiren oluşumuna yardım sağlayan önemli bir role sahip. Özellikle bebeğin ilk üç ayında organ gelişimi açısından büyük yere sahip olan folik asit, gebelik öncesi 400 mikrogram hamilelik sürecinde ise 600 mikrogram olarak alınmalıdır.

Folik asit bakımında en zengin olan besinler nelerdir?

Koyu yeşil yapraklı sebzelerde, tahıl oranı yüksek tam tahıllı ürünler, kuruyemiş, bezelye, turunçgil, börülce, nohut, mercimek ve kuru fasulyede yüksek oranda folik asit bulunuyor. Gebelik sürecinde bu besinleri tüketmeye özen göstermek gerekir.

Gebelikte demir alımı

Annenin kan yapımı için büyük yere sahip olan demiri hamileliğin ilk aylarında yüksek oranda demir almak gerekir.

Demir bakımından zengin olan besinler; kırmızı et, hindi, tam buğday ekmeği, yumurta, kayısı, kuru baklagiller, ıspanak gibi besinlerde yüksek oranda bulunmaktadır.

Vücuttaki demirin emilimini hızlandırmak açısından C vitamini bakımından yüksek besinleri mutlaka tüketmek gerekir. Özelikle turunçgiller, kivi ve çilek tüketiminde dikkatli olmak gerekir.

Gebelikte kalsiyum alımı

Kalsiyum bebeğin gelişimi açısından son derece büyük öneme sahiptir. Yeteri miktarda kalsiyum alınmadığı takdirde bu ihtiyacını bebek anneden sağlar ve anne iskeletinden çözümlenir. Hamilelik döneminde günlük kalsiyum ihtiyacı bir annenin 1200 mg olup, bu ihtiyacı genel olarak süt ve süt ürünlerinden temin edebilirler. Bunların yanı sıra balık, brokoli, soya fasulyesi, tam tahıllı besinler ve bademlere diyetlerinde yer verebilirler.