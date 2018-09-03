Hamilelikte bu besinlere dikkat!

Sağlıklı bir gebelik, sağlıklı bireylerin dünyaya gelmesini sağlar. Peki anne adaylarının hamilelik sürecinde hangi besinlere dikkat etmeleri gerekir?

Güncellenme 03 Eylül 2018 12:09

Hamilelik sürecinde annenin bazı vitamin ve minerallere olan ihtiyacı daha da artmaktadır. Sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek için anne adaylarının nasıl bir beslenme programı uygulaması gerekir?

Folik asit kullanımı

Folik asit hamilelik planlanmaya başladığı anda kullanmak gerekir ancak plansız bir gebelik ise öğrenildiği anda folik asit alımına başlamak gerekir. Kan yapımı için önemli olan folik asit sinir sisteminin oluşmasında da etkilidir. Özellikle bebeğin organ gelişimin etkili olan folik asit, ilk üç ayında önemli bir yer alır.

Folik asit bakımından zengin olan besinler ise yeşil yapraklı sebzeler, tam tahıllı ürünler, turunçgiller, kuru yemişler, kuru baklagiller ve kuşkonmaz.

Kalsiyum kullanımı

Yeterli miktarda kalsiyum alımı hamilelikte önemli bir yere sahiptir. Yeteri kadar kalsiyum alınmadığında anne depolarında bulunan kalsiyumlar kullanılır ve ilerde anne için sağlıksız sonuçlar ortaya çıkabilir.

Kalsiyum bakımından zengin olan besinler süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, balık, brokoli, tam tahıllı gevrekler.

Demir kullanımı

Demir annenin kan yapımı açısından önemli bir yere sahiptir. Bebeğe transfer edilecek demirin karşılanması için alınması gereken vitaminlerin başında gelir.

Demir bakımından zengin olan besinler, kırmızı et, yumurta, kuru baklagiller, kuru yemiş, tam buğday ekmeği ve soya.

Vücutta demir emilimin gerçekleşmesi için C vitaminine de ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için kişinin ihtiyacı olan C vitamini alması gerekir.