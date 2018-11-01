Hamilelik kiloları çocuğu etkiliyor mu?

Yapılan araştırmalar hamilelik sürecinde beklenilenin altında kilo almak veya üstünde kilo almak ileri yıllarda çocukların sağlığını olumsuz olarak etkiliyor.

Güncellenme 01 Kasım 2018 10:40

Hamilelik sırasında anne adayları beklenilenin altında veya beklenilenin üzerinde kilo aldıklarında ileride çocukların sağlıklarının olumsuz olarak etkilendiği ortaya çıktı. hamilelik sürecinde kilo alım kurallarına uyan ve uymayan 905 anne ve çocuğu iki grup halinde incelendi.

Hong Kong Çin Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı araştırmada çocuklar 7 yaşına geldiklerinde çocukların kalp sağlığı incelendi.

Fazla kilo alanlarda

Araştırmacılar gebelik öncesi kilo ile birlikte ve pek çok risk faktörünü inceledi ve önerilen kiloyu anneler ile kıyaslandığında, beklenilenin üzerinde kilo alan annelerin çocuklarının yüksek tansiyon, insülin direnci ve yüksek vücut kitle endeksi açısından daha fazla risk altında olduğu belirlendi.

Az kilo alanlarda

Çalışma kapsamında önerilen miktarın altında kilo alan anneler incelendiğinde ise bu çocukların tansiyon ve diyabet riskinin diğerlerine oranla daha yüksek olduğu ortaya çıktı.