Hamileler yazın tatile çıkarken buna dikkat!

Uzmanlar, hamilelerin tatile gitmesinde bir sakınca bulunmadığını ancak tatile giderken uzun yollar tercih etmemeleri gerektiğini ifade ediyor.

Güncellenme 28 Haziran 2018 12:24

Hamilelik döneminde seyahat edilebilecek dönemler 14. Hafta ile 28 hafta arası olduğunu söyleyen uzmanlar 32. Haftadan sonra anne adaylarının tatile çıkmaması gerektiğini ifade ediyor. Uzun yolculuk yapmak anne adayları için sakıncalı bir durum taşımaktadır. Uzmanlar özellikle anne adaylarının günde 250 ile 300 km üzerinde yolculuk yapmasının tehlikeli durumlar ortaya koyabileceğini ifade ediyor. Yapılan seyahat sürelerinde ise 1 ile 1,30 saat aralarında mola vererek bacakları hareket ettirip yürüyüş yapmaları tavsiye edilmektedir.

Hamileler uçağa binebilir mi?

Hamilelik süresince uçak yolculuklarına genellikle 32. Haftaya kadar izin verilmektedir ama uçağa binmeden önce kalp atışlarını kontrol etmekte fayda olacaktır.

Havuz mu, deniz mi?

Herkes olduğu gibi özellikle anne adayları deniz tatilinde 10:00 ile 16:00 saat aralığında güneş altında kalmamaları gerekmektedir. Aynı zamanda mutlaka güneşe karşı koyucu sağlıklı güneş kremi tercih ederken açıkta satılan sıvıları tüketirken de dikkatli olmaları gerekir. Uzmanlar gebelik döneminde yapılacak yüzmenin son derece faydalı olduğunu söylerken havuz yerine denize girmeleri konusunda tavsiye de bulundular. Havuzlarda yeterli hijyen sağlandığı takdirde hamileler için herhangi bir sakıncası olmayacaktır. Ancak dikkat edilmesi gereken bir başka ayrıntı ise ıslak mayo ile kalmamaya özen gösterip dışarda ise güneşe çok fazla maruz kalmadan korunmaları gerekmektedir. Uzun süre ıslak mayo ile kalmak enfeksiyon riskini artırmaktadır. Bu nedenle havuz yerine deniz tercih etmek en doğrusu olacaktır.

Otel yiyeceklerine dikkat!

Otel yiyeceklerinde hamileler için hijyen koşulları son derece önemlidir ve fast food yiyeceklerinden de uzak durmak gerek ara öğünleri de atlatmamaları gerekir