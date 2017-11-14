Hamile kaldı senaryo değişti!

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız, eşinden hamile kalınca senaryo değişti.

Güncellenme 14 Kasım 2017 12:54

ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisi bu hafta ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine yine nefes kesen dakikalar yaşattı.

Heyecan doruktaydı

Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi Kırgın Çiçekler'de heyecan doruktaydı. Dizinin bu hafta yayınlanan son bölümünde konserde bayılan Serkan, hastaneye kaldırıldı. Doktorlar durumunun ciddi olduğunu söyledi.

Songül, hamile olduğunu açıklıyor

Son bölümün bitmesinin hemen ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Songül'ün hamilelik sevinciyle başlayan fragmanın son saniyelerine ise gerçeklerin ortaya çıkışı damga vurdu.

Hamile kalınca senaryo değişti

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız, geçen temmuz ayında yaşamını Mustafa Özyurt'la birleştirmişti. Yaklaşık 4 aylık hamile olduğu öğrenilen oyuncunun özel durumundan dolayı yapım şirketine diziden ayrılabileceğini söylediği öğrenildi. Ancak yapım şirketi dizide de evli olan Akyıldız'ın ayrılmasını istemedi ve oyuncuya hamile sahneleri yazdırmaya karar verdi.