Hamile kadın ve bebeği doktor olmayan hastanede hayatını kaybetti

Şırnak Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7.5 aylık hamile kadın ve karnındaki bebeği, hastanede kadın doğum uzmanı doktorunun olmaması nedeniyle hayatını kaybetti.

Güncellenme 28 Ağustos 2017 23:02

Edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos 2017 tarihinde nefes darlığı şikayeti ile ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi 31 yaşındaki 7.5 aylık hamile Feyruz Polat ve bebeği, hastanede kadın doğum uzmanı doktorunun olmamasından dolayı gerekli müdahale yapılamazken, bekletildiği çocuk müşahede odasında öldü. Yaşanan acı ve üzücü olayda eşini ve doğmamış bebeğini kaybeden acılı eş Hüsnü Polat, başka insanların ve ailelerin bu acıyı yaşamaması için ihmali olan herkesten şikayetçi olduğunu söyledi. Hamile eşini tedavi için sağ salim götürdüğü hastaneden bebeğiyle birlikte cansız bedenini aldığını ifade eden Hüsnü Polat, ”Cumartesi günü öğlen saat 15.30 civarında eşim nefes darlığı ve halsiz olduğunu için kendisini hastaneye götürmemi istedi. Bende hemen ambulans çağırdım ve eve gelen ambulansla eşimi Cizre Devlet Hastanesi doğumhane bölümüne götürdüm. Doğumhanede görevliler tarafından bana hastanede kadın doğum uzmanı doktorun olmadığını, bundan dolayı Şırnak’a sevk edeceklerini söyledi. Ancak Şırnak Devlet Hastanesi hastamı kabul etmedi. Bunun üzerine Silopi Devlet Hastanesi'ni aradılar, ancak Silopi’deki hastane de hastamı kabul etmedi. Ben de çaresiz bir şekilde bana ve eşime yardım edilmesini bekledim. Eşimin çığlıkları alt kata kadar geliyordu o kadar acısı vardı. Eşimi ve bebeği muayene ettiler, kalp atışları atıyor mu diye baktılar, herhangi bir sorun görünmüyordu. Şırnak ve Silopi’deki hastaneler hastamı kabul etmeyince ben de hastanedeki görevlilerden hastamı ambulansla Diyarbakır’a sevk etmelerini istedim ancak görevli doktor ambulansların yetersiz olduğunu, hastanın kendi imkanlarıyla Diyarbakır’a götürülmesi gerektiğini söyledi. Bende hastamı ambulansla buraya zor yetiştirdim özel bir taksi ile onu nasıl Diyarbakır’a götürebilirim diye tepki verdim" dedi.

Polat, doktorlar nefes darlığı çeken eşine oksijen vermek istediklerini söyleyince kendisinin de eşimi tekerlekli sandalye ile çocuk müşahede odasına götürdüğünü dile getirdi. Polat, "Vardiyası biten doktorun yerine gelen diğer görevli doktora eşimin durumunu anlattım. Yeni gelen doktor da diğer doktorun yapmış olduğu tedavinin devamını getirmek için tahlil istedi fakat hastamın fonksiyonları çalışmadığı için tahlil alamadılar. Hemşirenin gitmesinden sonra bir baktım ki eşimin ağzından köpükler çıkıyor bende eşimin ağzını zorla açıp temizlemeye çalıştım ve doktorlara haber verdim. Hastamı acilen müşahede odasına aldılar ve birkaç doktor daha gelip hastama müdahale etti. Kısa bir süre geçtikten sonra eşimin kalbinin durduğunu ancak bebeğin hala yaşadığını ve hastanın acilen ameliyata alınması gerektiğini söylediler, bende eşim hayatını kaybetti bari bebeğimiz hayatta kalsın deyip ameliyat için izin verdim. Hastamı müşahede odasından hemen ameliyata aldılar ancak bebeğin de kalbinin durmasından dolayı ikisini de kaybettik. Başka insanların, ailelerin aynı acıyı yaşamaması için şikayetçi ve olayın takipçisi olacağım. Otopsi için gittiğimiz Şırnak’ta hastaneye gelen görevli savcıya şikayetçi olduğumu söyledim. Bu saatten sonra bu olayın peşini bırakmayacağım. Benim eşim öldü ama başkalarının eşi ve çocuğu ölmesin diye bu olayda ihmali olan herkesten şikayetçiyim" diye konuştu.

Hastaneden yazılı açıklama

Yaşanan acı olaydan sonra Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği'nden de yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "27 Ağustos 2017 tarihinde hastanemiz acil polikliniğine başvuran ve önceden riskli gebeliği olduğu belirtilerek, doğumunun 3. basamak olan bir sağlık tesisinde yapılması gerektiği belirtilen gebeye yapılan tüm müdahalelere rağmen hiç kimsenin ve özellikle biz sağlık camiasının hiç istemeyeceği bir şekilde anne ve bebek ölümünün gerçekleştiği üzücü bir olay yaşanmıştır. Hastanemiz kadrosunda bir ay önceye kadar 6 kadın doğum hekimi bulunurken; bir doktorumuzun yasal doğum sonrası izninde olduğu, üç doktorumuzun engelleyemeyeceğimiz bir durum olan istifalarını verip sözleşmelerini tek taraflı fesh ederek kamudaki memurluk görevinden ayrılışlarını yaptığı ve bir doktorumuz da eş tayini yaparak kurumumuzdan ayrılışlarını yaptıkları görülmüştür. Cizre Devlet Hastanesi olarak çalışma programımız yapılarak liste halinde Şırnak Genel Sekreterliğine iletilmiştir. Genel sekreterlik bilgisi dahilinde Cizre Devlet Hastanesi ve Silopi Devlet Hastanesi'nde tüm branşlarda olduğu gibi tek olan kadın doğum doktorları ile ilgili programda yapılmıştır. Yönetmelikler ile belirlenen çalışma esaslarında; tek olan branş doktorlarının içap nöbet tutma zorunluluklarının olmadığı belirtilmesine rağmen; ilk 5 günü Silopi Devlet Hastanesi'nde görev yapan kadın doğum doktoru tarafınca hastalara bakılacağı ve ikinci 5 gününde ise Cizre Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor tarafınca hastalara bakılacağı planlanmıştır. Meydana gelen üzücü olayda vefat eden annenin gebelik takiplerinde doğumunun riskli olduğu ve 3. basamak bir hastanede doğumun yapılması aileye belirtilmiştir. Hasta 112 ambulansı ile Cizre merkez Cudi Mahallesi'nden alınarak acilimize getirilirken hastanın yanındaki refakatçisi tarafınca hasta ile ilgili risklerin bilgisi acil nöbetçi doktorumuza iletilmesi üzerine doktorumuz hastanın sevki için 112 komuta merkezi ile irtibata geçmiştir. Hem Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki kadın doğum doktoru ve hastayı kabul eden Silopi Devlet Hastanesi'ndeki kadın doğum doktoru hastanın 3. basamak bir merkeze sevk edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Hastaneye getirilişinden itibaren geçen bir saatlik zaman dilimi içerisinde, gelirken de durumu kötü olan hastanın durumunun daha da kötüleşmesi üzerine hastayı hayata döndürme müdahalesi yapılmıştır. Acil uzmanı, çocuk doktoru, genel cerrah doktoru ve 2 acil pratisyen nöbetçi doktor bu müdahaleleri yapmıştır. Müdahaleden olumlu cevap alınmaması üzerine bebeğe son şans verilip nadir yapılan bir müdahale ile genel cerrahi doktoru ve acil uzman doktoru tarafınca acilde sezeryan ameliyatı yapılarak bebek doğurtulmuştur. Bebeğe çocuk doktoru tarafınca canlandırma müdahalesi yapılmıştır. Maalesef tüm müdahalelere rağmen hem anne hem bebek kurtarılamamıştır. Üzücü olaydan dolayı tüm sağlık camiası üzüntü içerisindedir. Yaşanmasından dolayı üzüntü duyduğumuz bu olayda vefat eden anneye Allah'tan rahmet diliyoruz aileye baş sağlığı ve sabrı niyaz dileyerek gerekli önlemlerin alınması için çaba içinde ve takipçisi olacağımızı belirtiriz" denildi.

İHA