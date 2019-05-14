Hamidiye Camisi'nin tasarımı göz kamaştırıyor!

Azerbaycanlı bir mimar tarafından resimleri çizilen Hamidiye Camisi, farklı tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Güncellenme 14 Mayıs 2019 14:02

Kırşehir’de Yenice Mahallesi’nde 1910’lu yıllarda kerpiçten küçük bir mescit şeklinde yapılan daha sonra ihtiyacı karşılamadığı gerekçesi ile yıkılıp yeninden inşa edilen Hamidiye Camisi, sıradışı süslemesi ile büyük ilgi görüyor.

Resimlerini Azerbaycanlı bir mimar çizdi

İç resimleri Azerbaycanlı bir mimar tarafından çizilen ve bu sene açılan camiye, farklı şehirlerden de insanlar akın ediyor.

Bol yeşil renkli iç tasarım göz kamaştırıyor

Camide, Bakara Suresi’nin 22. ayetindeki ifadelere uygun olarak giriş bölümüne asma ağaçları, pencere aralarına kavak ağaçları, mihraba şelale, tavanına gökyüzü ve bulutlar resmedilen ve zeminine çimeni andıran yeşil renkli halı serilen camiye gelenler hayran kalıyor. Caminin dış duvarlarında büyük harflerle Arapça “Allah” ifadesi yer alıyor.