Haluk ve Meltem reyting için boşanıyor!

Çocuklar Duymasın'da reytingleri yükselten Haluk ve Meltem ayrılığı önümüzdeki bölümlerde boşanma ile sonuçlanacak.

Güncellenme 14 Kasım 2017 11:44

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'da Haluk ve Meltem'in ayrılığı herkesi üzmüştü. Şimdiye kadar izlemiş olduğumuz romantik, komik ve neşe dolu anlarıyla herkesi etkileyen Haluk ve Meltem ilişkisi son bölümlerde duygusal anlara sahne olmaya başladı.

Haluk ve Meltem'in ayrılığının ardından reyinglerde ciddi bir yükselişe geçen dizide farklı alternatifler üzerinde durulmaya başladı.

Önümüzdeki haftalarda yayınlanacak yeni bölümlerde Haluk ve Meltem'i boşamayı hedefleyen yapımcı Birol Güven'in Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisine yeni bir yol çizecek.