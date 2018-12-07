Haluk Levent'ten hindileri çalınan yaşlı kadına yardım

Ünü sanatçı Haluk Levent'in hindileri çalındığı için gözyaşlarına boğulan 77 yaşındaki Fatik Sert'e yardım çağrısı karşılık buldu.

Güncellenme 07 Aralık 2018 10:08

Ünü sanatçı Haluk Levent, yılbaşında satmak için yetiştirdiği hindilerin çalınmasından sonra gözyaşlarına boğulan 77 yaşındaki Aksaraylı Fatik Sert’e yardım etti.

Levent'ten AHBAP’a çağrı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Levent, "Aksaray’ın en yakışıklısı Mevlüt A. sizi bekliyor. Teyzemiz ile buluşun. Ona hindileri verilecek. Haydi Çocuklar! Harekete geçin" ifadeleri ile çağrıda bulundu. Bunun üzerine Levent’in kurucusu olduğu AHBAP’ın Aksaray’daki gönüllüleri harekete geçti.

Gönüllüler harekete geçti

Buradaki gönüllülerden Mensur Atıcı ile Aylin Kara, hindileri çalınan Fatik Sert’e ziyarette bulundu. Buradaki ziyarette Sert ile Haluk Levent telefonda görüştürüldü.

Haluk Levent, Sert’i; "Annem benim, geçmiş olsun. Hiç merak etme. Zararın karşılanacak” sözleri ile teselli etti.

Hindilerin paraları ödendi

Ziyaret ve görüşme sonrasında AHBAP’ın Aksaray’daki bir gönüllüsü, yaşlı kadının çalınan 10 hindisinin değeri olan bin 500 TL’yi Sert’in hesabına yatırdı.

Aksaray gönüllüsünden açıklama

Gönüllü Mensur Atıcı, Haluk Levent’in Fatih Sert’in gözyaşları üzerine çağrıda bulunduğunu, bundan sonra harekete geçtiklerini, AHBAP’ın Aksaray’daki bir gönüllüsünün yaşlı kadına yardım etmek istediğini, hindilerin fiyatını ve Sert’in hesap numarasını öğrendiklerini, paranın Sert’in hesabına yatırıldığını, istediği zaman parayı çekip kullanabileceğini ifade etti.

Mağdur olan Sert, Haluk Levent’e çok teşekkür etti

Fatik Sert de AHBAP gönüllülerine teşekkür ettiğini, hindilerinin çalınmasından sonra büyük bir üzüntü yaşadığını, hindilerinin ekmek teknesi olduğunu, onlarla geçindiğini, onları aldığı adama borcunun olduğunu, borcunu ödeme peşindeyken hindilerinin çalındığını, hindileri aldığı kişiye telefon açtığını, 'çalan kişi pazara götürmüştür, git oraya bak' dediğini, 'Canın sağ olsun' demediğini, 'Sen nasıl ödeyeceksin o parayı?' dediğini, bu konuşmanın aklından çıkmadığını, Haluk Levent'e teşekkür ettiğini söyledi.