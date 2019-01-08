Halkbank'tan esnafa büyük destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarların uygun şartlarda kredi alması için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Güncellenme 08 Ocak 2019 14:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve sanatkarların uygun şartlarda kredi alması için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

“Esnafa destek 202 kat arttı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkbank’ın bugüne kadar esnaf ve sanatkarların uygun şartlarda finansmanına öncülük ettiğini, 2002 yılında 154 milyon lira olan hazine destekli esnaf kredileri bakiyesinin 2018 yılında 31.1 milyar liraya yükseldiğini yeni esnafa desteğin 202 kat arttığını söyledi.

“Kredili esnaf sayısı arttı”

2002 yılında 64 bin olan kredili esnaf sayısının 2018 yılında yaklaşık 7 kat artış ile 504 bine ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Esnafa uygulanan faiz oranı yüzde 5 seviyesine geriledi” dedi.

2019’daki hedef ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Halkbank, esnaf ve sanatkârların işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Tarıma en ufak bir destek verilmedi diyor ya Bay Kemal, bu ay bizi iyi takip etsin. Ağustos ayında birçok adımı attık. Ama şimdi ben size ocak ayında ödenecek tarımsal destekleri söyleyeceğim. Fark ödemesi buğday, mısır, çeltikte: 550 milyon lira. Buzağı desteği: 525 milyon lira. Çiğ süt dsteği ödemeleri 340 milyon lira. Yem bitkileri desteği 268 milyon lira. Sertifikalı tohum desteği 100 milyon lira. Çevre amaçlı tarım alanı koruma desteği 84 milyon lira. Diğer desteklemeler 167 milyon lira."