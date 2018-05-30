Halkbank'a iftira atan İyi Partili tutuklandı
ABD'deki Hakan Atilla davasında Halkbank'a ceza kesildiğini iddia eden İyi Partili Kerim Yılmaz, tutuklandı.
Resmi sosyal medya hesabından ABD'de karara bağlanan Hakan Atilla davasında Halkbank'a ceza verildiğini iddia eden İyi Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı. Yılmaz, bankanın şikayeti üzerine hakkında, "İtibarın zedelenmesi" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddiaya konu paylaşımda bulunan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında paylaşımda bulunduğu iddia edilen kişilerden Kerim Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine dün Ankara'daki evinde gözaltına alındı.
İstanbul'a getirilen Kerim Yılmaz, emniyet işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Kerim Yılmaz, soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun, "İtibarın zedelenmesi" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verilen Kerim Yılmaz, Üsküdar Paşakapısı Cezaevi'ne gönderildi.