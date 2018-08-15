Halk 'yetersiz bakiye' sesi duymaktansa yürümeyi tercih ediyor!

Türkiye’de toplu taşıma kullanımına yönelik yapılan araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı.

Güncellenme 15 Ağustos 2018 09:59

Türkiye’de toplu taşıma kullanımına yönelik yapılan bir araştırmanın sonuçları açıklandı. Buna göre, yolcular yetersiz bakiye sinyal sesini duymak yerine güneşin altında yürüyerek gitmeyi ya da sağanak yağmurda ıslanmayı tercih ediyor.

NTV'nin haberine göre, toplu taşıma tecrübesi olan kişilerin deneyimleri hakkında araştırma yapan MasterCard, toplu taşımada banka kartı veya kredi kartı kullanımına ilişkin görüşleri tespit edebilmek için çalışma başlattı.

Kart istemek rahatsız edici

Araştırmanın en fazla dikkat çeken sonuçlarında biri ise 'yetersiz bakiye' sesinin toplu taşıma kullananlar üzerinde bıraktığı baskı. Buna göre araca bindikten sonra bakiyenin yetersiz olduğunu anlayan her 10 kişiden 6'sı tanımadıkları birinden kartını istemeyi rahatsız edici buluyor ve böyle bir talepten kaçınıyor.

O sesi duymak yerine yürümeyi tercih ediyorlar

Kullanıcıların büyük bir kesimi de bu sesi duymaktansa güneşin altında yürüyerek gitmeyi ya da sağanak yağmurda ıslanmayı tercih ediyor.

Her 4 kişiden biri toplu taşıma kullanıyor

Araştırmaya göre, her 4 kişiden biri toplu taşımayı en az 1 saat kullanıyor ve ortalama 2 kez aktarma yapıyor. Toplu taşıma kartına para yüklemenin bedeli 3,5 dakika. Yolcular kart dolum istasyonlarının azlığından, kartı doldururken aracı kaçırmaktan, dolum noktasında sıra beklemekten mutlu değiller ve daha kolay bir sistem istiyorlar.