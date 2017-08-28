Halk otobüsü şoförünün acı ölümü

Antalya'da bir halk otobüsü şoförü, kullandığı otobüsün el frenini çekmeyi unuttu ve aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Güncellenme 28 Ağustos 2017 22:12

Antalya'da halk otobüsü şoförü 57 yaşındaki Yaşar Beşmumlu, el frenini çekmeyi unuttuğu otobüsün altında kalarak öldü.

Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi Polis Kampı yakınındaki otobüs bekleme alanına yanaşan halk otobüsünün şoförü Yaşar Beşmumlu (57), yolcularından sonra kendisi de araçtan indi. El freni çekmeden indiği otobüsün hareket etmesi üzerine otobüse binmeye çalışan Beşmumlu, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.



Beşmumlu'nun cenazesi Antalya AdliTıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AA