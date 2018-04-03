Halit Ergenç'in büyük hayallerle kurduğu uygulama kapandı!

Ünlü oyuncu Ergenç'in dünya devi olacağına inanarak kurduğu uygulama talep azlığı nedeni ile kaldırıldı.

Güncellenme 03 Nisan 2018 10:51

Ünlü oyuncu Halit Ergenç'in büyük hayallerle yaklaşık bir milyon dolar yaptırım yaparak yeğeni Aziz Akgül'le birlikte kurduğu Pondr (derinlemesine düşünmek) adlı uygulama kapandı. Instagram tarzı bir görünüme sahip olan uygulamanın en büyük özelliği iki resmin yan yana konularak sosyal ağ üzerindeki kişilerden fikir alınabilmesiydi. Bu tür özelliklerin artık Facebook, Instagram, Twitter'da da yer alması bu uygulamanın işini zorlaştırdı. Bu nedenden dolayı ise Pondr’ın giderek trafiği azaldığı için uygulama mağazalarından kaldırıldı.

Ergenç 2014’te konuşmuştu

Hürriyet'in haberine göre, Halit Ergenç 2014'te Podr'ın tanıtım toplantısında bir konuşma yaptı. Ergenç bu konuşmasında Facebook, Twitter, Instagram gibi popüler ağların eksikliklerini dile getirmişti. Kendi kuracakları uygulamanın ise bu eksikleri kapatacağını belirtmişti.

Dünya devleri ile yarışacak

Ergenç büyük umutlarla yatırım yaptığı uygulama için, Pondr'ın tensel temas gibi olduğunu, kısa sürede çok büyüyeceğinden, tüm dünyada kullanılan bir ağ olacağından emin olduğunu, dünya devleriyle yarışacağını söylemişti.

Hangi özelliklere sahip?

Usta oyuncu ayrıca, Pondr'ın yapısı, oluşturduğu ve oluşturacağı yaşam paylaşma kültürü ile başka insanlarla iletişim kurmayı ve etkileşime açık olmayı seven herkes için vazgeçilmez bir uygulama olacağını, doğru proje, iyi odaklanma ve geniş vizyonla Pondr’ın yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir sosyalleşme ağı haline geleceğinden kuşkusu olmadığını, çok büyüyeceğinden emin olduğunu, yakında dünya devi olacaklarını belirtmişti.

Akgül de açıklama yapmıştı

Tanıtım toplantısında konuşan Akgül, Pondr'ın akla gelen bir fikir, üzerinde karar verilen ve arkadaşların görüşüne ihtiyaç duyduğunuz bir konuyu, fotoğraflar yardımıyla olabilecek en kısa ve yaratıcı şekilde tüm dünya ile paylaşmanızı sağladığını, uygulamanın Apple Store’da En İyi Yeni Uygulamalar kategorisine girmesi kendileri için gurur verici olduğunu, hedeflerinin yapılacak işlevsel ve tasarıma yönelik eklemelerle Pondr’ı gittikçe daha fazla kullanıcıya ulaştırmak ve uygulama ekosisteminde ‘ilk’ olarak tanımlanabilecek değişikliklere imza atmak olduğunu söylemişti.