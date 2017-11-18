Halil Mutlu'dan Naim Süleymanoğlu açıklaması

Bugün hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu hakkında konuşan eski milli halterci Halil Mutlu, çok üzgün olduğunu söyledi.

Güncellenme 18 Kasım 2017 19:51

Halil Mutlu, Naim Süleymanoğlu'nun ölüm haberi sonrası açıklamalarda bulundu.

Konuşmakta güçlük çeken Mutlu, Süleymanoğlu'nun kendisi için ulaşılmaz bir şampiyon olduğunu söyledi.

NTV Spor'un yayına bağlanan eski Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Halil Mutlu, Naim Süleymanoğlu'nun ölüm haberinin ardından zorlukla konuşurken, "Çok üzgünüm, başımız sağolsun. Benim için farklı bir insandı, ulaşılmazdı. Çok büyük bir şampiyondu" ifadlerini kullandı.