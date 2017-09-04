Haley'den korkutan açıklama: "Savaş için yalvarıyorlar"

ABD Daimi Temsilcisi Nikki Haley Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerinin savaş için yalvardıkları anlamına geldiğini açıkladı.

Güncellenme 04 Eylül 2017 18:33

ABD BM Daimi Temsilcisi Haley, "Kuzey Kore'nin nükleer tehditleri savaş için yalvardığını gösteriyor." şeklinde konuştu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin füzeleri kötüye kullanması ve nükleer tehditleri, savaş için yalvardığını gösteriyor. ABD, asla savaş istemiyor ancak ülkemizin sabrı da sınırsız değil." dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin füzeleri kötüye kullanması ve nükleer tehditleri, savaş için yalvardığını gösteriyor. ABD, asla savaş istemiyor ancak ülkemizin sabrı da sınırsız değil." dedi.