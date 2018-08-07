Halaçoğlu'ndan İyi Parti'yi karıştıracak açıklama

Dün İyi Parti'den istifa ettiğini açıklayan Yusuf Halaçoğlu, bugün parti için çok tartışılacak açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 07 Ağustos 2018 17:02

İyi Parti’nin kurucularından olan eski MHP’li isim Yusuf Halaçoğlu geçtiğimiz gün beraberindeki üç kişiyle istifa ettiğini açıklamıştı. Halaçoğlu, aldığı istifa kararıyla ilgili T24’e açıklamalarda bulundu.

“Bu durumdan bıktık”

Halaçoğlu, Türkiye’nin bir partinin genel başkanı olan kişinin bulunmaz Hint kumaşı olması anlayışından bıktığını, İyi Parti'nin bundan sonra umut olma ihtimalinin kalmadığını söyledi.

“Vekilliği tercih ettiler”

Çok iyi niyetle çıktıkları yolda maalesef beraber oldukları kişilerin kendisi gibi aynı şekilde düşünmediklerini gördüklerini belirten Halaçoğlu, milletvekilliğini tercih ettiklerini gördüklerini söyledi.

“Başarıya ulaştıklarını düşündüler”

Halaçoğlu, milletvekilliği ile başarıya ulaştıklarını zannettiklerini gördüklerini, milletvekillerinin şu an yapacakları işin; oturup, maaş alıp, çay içmek olduğunu belirtti.