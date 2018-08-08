Hakkı Bulut'tan haber var! Sağlığı ne durumda?

Kalp rahatsızlığı nedeni ile ameliyata alınan Hakkı Bulut'un dört saat sonra yoğun bakıma alındığı açıklandı.

Güncellenme 08 Ağustos 2018 17:03

Sanat camiasından önemli haberleri anında duyuran Onur Akay, usta sanatçı Hakkı Bulut’un hastaneye kaldırıldığını açıklayarak, sanatçının sevenlerinden dua istemişti. Sanatçı, Bahçelievler’de bulunan özel bir hastanede dört saat süren kapalı by-pass ameliyatı geçirdi.

Dört ameliyatta kaldı

Arabesk müziğin efsane isimlerinden olan Hakkı Bulut’un sağlık sorunları nedeni ile hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Kötü haberi magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen Onur Akay vermişti. Bulut’un dört saat süren bir kapalı by-pass ameliyatı geçirdiği ve durumunun kötü olmadığı belirtildi.

Yoğun bakıma alındı

“İkimiz Bir Fidanız”, “Ben Tövbemi Geri Aldım”, “İtirazım Var” gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarla bilinen usta isim, başarılı bir ameliyattan sonra yoğun bakıma alındı.

Yorgunluk sandılar

Olayla ilgili açıklama yapan Sanatçının kızı Emel Bulut Gök, her şeyin aniden olduğunu, bir yorgunluk ve sırt ağrısı hissettiğini, bu hastalığı yoğun iş temposuna bağladıklarını, kontroller sonucu durumun sandıkları kadar basit olmadığını anladıklarını söyledi.

Menajeri açıklama yaptı

Aynı zamanda babası Hakkı Bulut’un menajerliğini de yapan diğer bir kızı Sevgi Bulut ise, doktorların duruma pozitif baktığını, şah damarının tıkanık olmasına rağmen diğer üç damarını açıkladığını belirtti.