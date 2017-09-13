Hakkari'de PKK saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 güvenlik korucusu yaralandı.

Güncellenme 13 Eylül 2017 10:13

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir güvenlik korucusu şehit oldu, 1 asker ile 2 güvenlik korucusu yaralandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesine bağlı Güzelkonak köyü civarında güvenlik güçlerinin yol emniyeti aldığı sırada terör örgütü PKK'nın yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patlama sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olmuştur, 1 askeri personel ve 2 güvenlik korucusu yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi sevk edildikleri Şemdinli Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

AA