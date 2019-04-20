Hakkari’de askeri üs bölgesine saldırı: 4 şehit, 6 yaralı

Hakkari Çukurca’da askeri üs bölgesine saldırı düzenlendi. 4 askerin şehit, 6 askerin ise yaralandığı bildirildi.

Güncellenme 20 Nisan 2019 09:47

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında dün teröristlerle çatışma çıktığını açıkladı. Çatışmada 4 askerin şehit olduğu, 6 askerin ise yaralandığı açıklandı. 4 şehitten 2'sinin yaralı olarak kaldırıldıkları hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Teröristlerin hava harekâtı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alındığı aktarılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

Yapılan açıklamada; “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.