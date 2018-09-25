Hakimden FETÖ sanığına: Aileni düşünseydin burada olmazdın!

Eskişehir’de FETÖ üyesi olduğu iddia edilen tutuklu bir sandığın sürekli aile mağduriyetinden bahsetmesi mahkeme başkanını kızdırdı.

Güncellenme 25 Eylül 2018 13:28

Eskişehir’de FETÖ üyesi olduğu iddia edilen tutuklu bir sandığın yargılanmasına devam edildi. Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasında tutuklu sanık Fatih K. hazır bulundu.

Tahliye ve beraat istedi

Burada savunma yapan sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraatini talep etti.

ByLock iddialarını kabul etmedi

17-25 Aralık sürecinde Eskişehir Adliyesi önünde, FETÖ’nün kapatılan bankası Bank Asya önümde eyleme katıldığını kabul eden sanık, o tarihlerde bu tarz eylemlerin suç olmadığını, bir vatandaş olarak orada bulunduğunu, hakkındaki ByLock iddialarını kabul etmediğini, ailesinin perişan olduğunu, tahliyesini ve beraatini talep ettiğini söyledi.

Mahkeme Başkanından uyarı

Sürekli aile mağduriyetinden bahseden sanığı Mahkeme Başkanı, "Aileni düşünseydin burada olmazdın. Söz hakkını alırım. Mütalaaya karşı söyleyeceğin bir sözün varsa söyle. Aileniz üzerinden duygu sömürüsü yapmayın" sözleriyle uyardı.

Tutukluluğun devamına karar verildi

Mahkeme, sandığın tutukluluk halinin devamına ve karar için duruşmanın 13 Kasım'a ertelenmesine karar verdi.