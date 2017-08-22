Hakim Mustafa Yılmaz İstanbul'daki evinde ölü bulundu

Kısa süre önce İstanbul’dan Diyarbakır’a tayini çıkan Hakim Mustafa Yılmaz Ataköy’deki hakim-savcı lojmanındaki evinde ölü halde bulundu.

Güncellenme 22 Ağustos 2017 20:00

Dün akşam saatlerinde kendisinden haber alınamayan hakim Yılmaz, Ataköy 4. Kısım'daki evine girildiğinde hareketsiz halde bulundu. Yılmaz'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kısa süre önce İstanbul'dan Diyarbakır'a tayini çıktığı belirtilen ve adli tatilin tamamlanması ile yeni görevine başlayacak olan Yılmaz'ın şeker hastası olduğu öğrenildi. Yılmaz İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi olarak görev yapıyordu.

Yılmaz'ın evindeki masanın üzerinde bir miktar tüketilmiş çikolata ve benzeri şekerli yiyecek paketi bulunduğu iddia edildi. Polisin ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı ilk inceleme ardından cenaze Adli Tıp morguna kaldırıldı. Hakim Mustafa Yılmaz'ın ölüm sebebi Adli Tıp'taki ilk otopsi ardından belirlenecek.