Hakaret suçlaması ile yargılanan Caner Erkin, beraat etti

Beşiktaş-Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan'a küfrettiği iddiası ile yargılanan Caner Erkin beraat etti.

Güncellenme 23 Ekim 2018 14:43

Beşiktaş-Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan’a sarı gösterdiği gerekçesi ile hakaret eden Caner Erken, delil yetersizliğinden beraat etti.

Caner Erkin duruşmaya katılmadı

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapsi talep edilen Caner Erkin ile Hakem Mete Kalkavan katılmadı.

“Caner'in ağzından bir küfür duymadım”

Duruşmada futbolcu Tolgay Arslan, "Olay sırasında Caner Erkin kendi kendine kızdı. Caner'in ağzından bir küfür duymadım" dedi.

Beraat etti

Caner Erkin'in avukatı Emrah Pamuk ve Özge Tokgöz müvekkillerinin beraatını talep etti.

Mahkeme, Caner Erkin'in delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.