Hakan Şükür'ün tesettürlü eşi, ABD'de başını açtı

FETÖ firarisi Hakan Şükür, ABD'nin San Francisco kentinde eşiyle birlikte görüntülendi.

Güncellenme 18 Kasım 2017 19:07

Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) firarisi Hakan Şükür'ün ABD'nin San Francisco kentindeki lüks yaşamı görüntülendi. Şükür'ün 2012 yılında tesettüre giren eşinin, başörtüsüz olması dikkat çekti.

Lüks içinde hayat sürüyorlar

ABD'ye 19 Kasım 2015'de kaçan Şükür'ün, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi veya sonrasında ABD'ye kaçan birçok üst düzey FETÖ üyesi gibi lüks yaşamı dikkat çekiyor. Türkiye'den ABD'ye kaçtıktan sonra kendisine lüks bir yaşam kuran Şükür'ün halen ailesiyle ikamet ettiği evinin bedelinin, bölgedeki emlak değerleme sitelerine göre 3 milyon dolar olduğu görülüyor. Eylül 2015'ten bu yana kiralanmış olduğu anlaşılan evin aylık kirası ise 6 bin 850 dolar olarak gözüküyor.

ABD'de başını açtı

Öte yandan 2012 yılında tesettüre giren Şükür'ün eşi Beyda Şükür'ün başı açık görüntüsü dikkat çekti. Beyda Şükür, 2012 yılında eşiyle birlikte gittiği Hac'da tesettüre girme kararı almış ve uzun yıllar başörtüsü kullanmıştı.