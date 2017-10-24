Hakan Şükür bunu beğendi!
Derbide Galatasaraylıların yaptığı ve olay yaratan koreografiyi Rocky'yi canlandıran Sylvester Stallone de paylaştı FETÖ'cü Şükür beğendi.
Geçtiğimiz Pazar akşamı oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin başında sarı-kırmızılı taraftarlar Rocky karakteriyle birlikte 'Ayağa Kalk' sözlerinin yazdığı koreografiyi tribünde sergilediler.
"FETÖ propagandası" denildi
Ancak bu koreografi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in önceki gün örgüt üyelerine yaptığı sohbetle bağdaştırıldı, tepki çekti. Başbakan'ın talimatıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı soruşturma başlattı.
Stallone paylaştı, Hakan Şükür beğendi
Öte yandan Galatasaray taraftarının bu koreografisini Rocky karakterine can veren ünlü oyuncu Sylvester Stallone Instagram ve Twitter hesaplarından paylaştı.
Dikkat çeken nokta ise Twitter'da bu paylaşımı FETÖ'cü Hakan Şükür'ün de beğenmesi oldu.