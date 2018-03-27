TRT Müzik'te rejiye kızan Hakan Peker canlı yayını terk etti.

Güncellenme 27 Mart 2018 09:55

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Hakan Peker dün akşam ilginç bir olayla gündeme geldi. TRT Müzik'te yayınlanan 'Engelsiz Sahne' isimli programa katılan Peker, rejiye kızıp programı terk etti. Her hafta ayrı bir ünlünün katıldığı programın bu haftaki konuğu Hakan Peker oldu.

Rejiye tepki

Canlı yayında şarkı söyleyen Peker, rejinin kendisini çekmediği gerekçesi ile küplere bindi. Peker şarkı söylediği sırada, “Seyirciyi çekeceğine beni çekmen lazım reji. Anladın mı? Yanlış yeri çekiyorsun” sözleri ile sahneyi terk etti.

Peker, paylaşım yaptı

Program sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Peker, Süper bir gece olduğunu, Eyüp Sultan Aylar'ın da çok duygulu söylediğini, çok güzel olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.

Instagram’dan tepkilere cevap verdi

Hakan Peker'in canlı yayını terk etmesi ise sosyal medyada büyük tepki ile karşılandı. Peker ise buna kayıtsız kalmayarak Instagram hesabından uzunca bir cevap yayınladı.

Hakan Peker, TRT canlı yayınını neden terk etti?



▶️ https://t.co/Ynry9mp3u5 pic.twitter.com/5vyn3LdYDg — Star Gündem (@stargundem) 27 Mart 2018

İşte Peker'in sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:

“Benim seyircime dinleyicime saygımı, sevgimi beni tanıyan herkes bilir. 30 yıldır da duruşum hep aynıdır. Bu akşam katılmış olduğum TV programında başından itibaren reji ile sorun yaşamama rağmen programa sonuna kadar devam etmeye çalıştım, yaklaşık 1,5 saat. Ancak takdir edersiniz ki ben de insanım ve benim de bir sinir sistemim var. Son şarkımın son nakaratında rejinin uyarılarımıza rağmen hâlâ beni, Eyüp kardeşimi, sahneyi görmezden gelip başka yerleri göstermesine tepki verdim.

“Öküzün altında buzağı aramanın manası yok”

O an uzun uzadıya bunu yayında anlatmak yerine “Reji yanlış yerleri çekiyorsun burayı çekeceksin” dedim. Bunu söyledikten sonra şarkıya devam edecek moralim kalmadığından ve programın sonuna geldiğimizden dolayı sahneyi Metin (Metin Özülkü)'e bıraktım. Konu bundan ibarettir. Öküzün altında buzağı aramanın manası yok.

“Programa onlar için katıldım”

Ne seyircilerime ne de Eyüp kardeşime bir saygısızlık asla söz konusu olamaz. Programa onlar için katıldım. Konuyu farklı yerlere çekip negatif algı yaratmak isteyenlere dip not: Açıkhava konserlerimde engelli arkadaşlarıma en önde yer ayırarak ağırladım. Ayrıca bugüne kadar da sayısız etkinliklerine davetli olarak katıldım. Bunları da bugüne kadar ne yayınlattım ne de dile getirdim. Böyle de yapmaya devam edeceğim.

“Reklam kokan hareketlerle hiç işim olmaz”

Sosyal medyada beni ego yapmakla itham edenler bilmeliler ki; Benim ne kadar mütevazi olduğumu hatta mütevazi olduğumu bana söyleyenler de sevenlerimdir. Ayrıca sürekli ekranda olma kaygısı hiç taşımadım. Katıldığım programlarım vardır benim. Reklam kokan hareketlere hiç işim olmadığını da tüm Türkiye bilir.

“Hiç çizginizi bozmadınız Hakan Bey”

‘Hiç çizginizi bozmadınız Hakan Bey' diyerek herkes dile getirir bunu. Sonuç olarak yaptığınız yorumları sanatçıların da insan olduklarını gözardı etmeden saygı çerçevesinde yaparsanız sevinirim. Bu konuya dair ilk ve son açıklamamdır. Saygılarımla.”