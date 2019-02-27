Hakan Fidan'dan kritik siber saldırı uyarısı

MİT Başkanı Hakan Fidan, Türkiye'ye bir ilki gerçekleştirerek akademisyenlere konferans verdi.

Güncellenme 27 Şubat 2019 20:12

MİT Başkanı Hakan Fidan; farklı coğrafyalarda yaşanan gelişmeler ve krizler arası etkileşim, Türkiye’nin iç ve dış tehditleri, algı operasyonları ile siber saldırılar gibi asimetrik tehditlerle aynı anda mücadele etmesini gerekli kıldığını dile getirdi.

Türkiye’yi ne gibi riskler bekliyor?

Fidan, küresel gelişmelerin genel değerlendirmesinin ardından bölgesel alandaki güvenlik değerlendirmesine yer vererek, gelecek dönemde bölgede yaşanması muhtemel gelişmeler ile ülkeyi bekleyen risklere değindi.

“Terör örgütleri, otorite boşluğundan yararlanmaktadır”

Teknolojik gelişmelerin etkisiyle, ulus devletlerin çatıştığı klasik rekabet ortamından bireylerin devletleri tehdit edebildiği ve asimetrik çatışmaların yaşanabildiği uluslararası bir düzenin ortaya çıktığını ifade eden Fidan, “Bu nedenle farklı coğrafyalardaki gelişmeler ve krizler arası etkileşim, ülkemizin iç ve dış tehditler, algı operasyonları ve siber saldırılar gibi asimetrik tehditlerle aynı anda mücadele etmesini gerekli kılmaktadır. Ülkemizin istikrarını, bağımsızlık ve bütünlüğünü hedef alan terör örgütleri, Suriye ve Irak'taki otorite boşluğundan yararlanmaktadır. Devletleşmeye ve devleti ele geçirmeye çalışan terör örgütlerinin taşeron olarak yoğun şekilde kullanılması, iç ve dış tehditlere karşı bütüncül bir yaklaşımla mücadele edilmesini gerektirmektedir” dedi.

Siber saldırı uyarısı

Fidan, “Hareketli bir coğrafyada bulunan Türkiye, içe içe geçen siyasi, güvenlik, ekonomik, siber tehditlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak durumdadır. Bunun için bölgesel ve küresel denklemin iyi analiz edilmesi ve olayların stratejik düzeyde nasıl şekilleneceğinin öngörülmesi büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.