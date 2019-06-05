Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a transfer olacak mı?

Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Hakan Çalhanoğlu, kariyerine Milan'da devam edeceğini söyledi.

Güncellenme 05 Haziran 2019 20:37

Bir süredir adı Galatasaray ila anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Milan’dan ayrılacağına dair iddiaları değerlendirdi.

İddialar hakkında ne dedi?

TRT Spor'a konuşan Hakan, iddiaların aksine herhangi bir transfer gerçekleştirmeyeceğini ve gelecek yıl da İtalya Serie A ekiplerinden A.C. Milan'da forma giymeye devam edeceğini belirtti. 2017 yılında 21,3 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun, Kırmızı Siyahlı ekiple 2021 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.