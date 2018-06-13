Hakan Bayrakçı neden gözaltına alındı?

SONAR başkanı Hakan Bayrakçı, uçağın tuvaletinde sigara içtiği gerekçesi ile gözaltına alındı.

Güncellenme 13 Haziran 2018 09:36

SONAR Araştırma şirketinin başkanı Hakan Bayrakçı, İstanbul'dan Dalaman'a yaptığı uçuşta uçağın tuvaletinde sigara içtiği gerekçesi ile gözaltına alındı. Twitter hesabından açıklama yapan Bayrakçı, sigara içtiği için gözaltına alındığını ve fikirlerinden hoşlanmayan pilot ve işgüzar hosteslerce bilinçli olarak kendisini hedef alındığını iddia etti. Suçunu uçak görevlilerine ve polise yıkmak isteyen Bayrakçı attığı bu tweeti tepkiler üzerine sildi.

Hostes suçunu yüzüne okumuş

Hakan Bayrakçı gözaltına alındıktan sonra Twitter'dan, "İstanbul-Dalaman THY uçuşundayım. Tuvalette bir sigara yaktım ve daha ilk nefeste nerede olduğumu hatırlayıp attım. Sonra bir hostes suçumu yüzüme okudu ve inince uçağın kapısı açıldığında iki polis tam bir suçlu muamelesi ile beni gözaltına aldı. Herkesin önünde. Ne diyim ki!" açıklamasında bulundu.

Suçunu bastırmaya çalıştı

Yaptığı bu hareketler suçunu bastırmak için mağdura yatan Hakan Bayrakçı daha sonra, "Diyeceğim şu: Fikirlerimden hoşlanmayan işgüzar pilot ile işgüzar hostes. Bundan çok daha ağır para cezaları var, bu muamele gösterilmeyen. Bu haliyle bu yasa böyle işgüzar pilotlar türetir" ifadeleri ile bir devam tweeti attı.

Ünlü anketçi Bayrakçı gelen tepkiler üzerine yaptığı paylaşımı silmek zorunda kaldı.